Boldrini: "Mattia Feltri ha censurato il mio post sull'Huffington perché attaccavo suo padre". "Decido io cosa va sul mio giornale" (Di giovedì 26 novembre 2020) L'ex presidente della Camera scrive un intervento per la giornata contro la violenza sulle donne. Ma il direttore del giornale online che ospita il suo blog ne blocca la pubblicazione. Il motivo? L'intervento chiamava in causa il padre del direttore della testata in questione. È scontro tra Laura Boldrini e Mattia Feltri, direttore dell'Huffington post e figlio di Vittorio, finito tra le polemiche per un articolo pubblicato su Libero sul caso di Alberto Genovese, l'imprenditore arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di stupro. A rendere nota la vicenda è la stessa Boldrini sulla sua pagina facebook: "Avevo scritto un intervento per il blog dell'Huffington post in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Il direttore di Huffpost, Mattia Feltri, ieri ...

