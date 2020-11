Boca | Miguel Angel Russo | «Con Diego le arance non si mangiavano…» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 26 novembre 2020), attuale allenatore delJuniors, ha ricordatoArmando Maradona. Le sue parole, attuale allenatore delJuniors, ha ricordatoArmando Maradona, suo ex compagno di Nazionale. «Sento un grande dolore, abbiamo perso il più grande calciatore al mondo. Ho avuto la fortuna di dividere tantissime cose con lui. Ha dato tantissimo al calcio argentino. Un ricordo? Quando mangiavamo insieme. A me piacciono le arane, ma non le mangiavo perché lui iniziava a palleggiarci» Leggi su Calcionews24.com