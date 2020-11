Black Friday sì, ma riciclando le scatole (Di giovedì 26 novembre 2020) MILANO – Si avvicina il grande giorno dello shopping sfrenato: il ‘black friday’ è ormai alle porte, e con lui un cumulo esorbitante di carta e cartoni utilizzati per inscatolare la merce da spedire. Comieco, il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, ricorda che bastano poche, semplici regole per garantire una seconda vita a carta e cartone, partendo da una buona abitudine: la raccolta differenziata e il riciclo. Tra le norme di base, è necessario eliminare scotch e punti metallici, appiattire le scatole e metterle nel contenitore della carta. ACQUISTI VIRTUALI CON CONSEGUENZE REALI PER L’AMBIENTE Leggi su dire (Di giovedì 26 novembre 2020) MILANO – Si avvicina il grande giorno dello shopping sfrenato: il ‘black friday’ è ormai alle porte, e con lui un cumulo esorbitante di carta e cartoni utilizzati per inscatolare la merce da spedire. Comieco, il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, ricorda che bastano poche, semplici regole per garantire una seconda vita a carta e cartone, partendo da una buona abitudine: la raccolta differenziata e il riciclo. Tra le norme di base, è necessario eliminare scotch e punti metallici, appiattire le scatole e metterle nel contenitore della carta. ACQUISTI VIRTUALI CON CONSEGUENZE REALI PER L’AMBIENTE

matteosalvinimi : #Salvini: Black Friday? In Francia l’hanno rimandato. Serve premiare chi compra ???? in ????. Non è possibile che multi… - Inter : ??? | BLACK&BLUE Il Black&Blue Friday è arrivato: scopri tutte le offerte! ?? ?? - zazoomblog : FIFA 21: Confermato un nuovo evento per il Black Friday - #Confermato #nuovo #evento #Black - macitynet : Settimana Black Friday Amazon: sconti su robot per pulire la casa, aspirapolvere e lavavetri - macitynet : Black Friday: Apple Watch 5 cellular al minimo storico, 369€ e bracciale omaggio -