Black Friday e chiusure forzate: ecco quanto ci perdono i negozi fisici (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov – Il Black Friday è una mannaia per i piccoli negozi e in generale per il commercio locale. La concorrenza sleale dei colossi dell’e-commerce è nota e sempre più preoccupante, considerato oltretutto il periodo di chiusure forzate che la agevolano. Le associazioni dei commercianti denunciano per questo l’affossamento dei negozi tradizionali e di vicinato, già gravemente feriti dalle misure restrittive. Fismo Confesercenti lancia l’allarme, spiegando che le chiusure imposte dal governo generano uno squilibrio concorrenziale che potrebbe far passare dai negozi fisici agli store online circa 83 milioni di euro di vendite al giorno a partire dall’inizio della settimana fine al termine degli sconti previsti con il “venerdì nero” ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov – Ilè una mannaia per i piccolie in generale per il commercio locale. La concorrenza sleale dei colossi dell’e-commerce è nota e sempre più preoccupante, considerato oltretutto il periodo diche la agevolano. Le associazioni dei commercianti denunciano per questo l’affossamento deitradizionali e di vicinato, già gravemente feriti dalle misure restrittive. Fismo Confesercenti lancia l’allarme, spiegando che leimposte dal governo generano uno squilibrio concorrenziale che potrebbe far passare daiagli store online circa 83 milioni di euro di vendite al giorno a partire dall’inizio della settimana fine al termine degli sconti previsti con il “venerdì nero” ...

