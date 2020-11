Biden parla alla nazione e sancisce la fine dell’era Trump. Svolta nella politica americana (Di giovedì 26 novembre 2020) Joe Biden è stato ufficialmente riconosciuto Presidente degli Stati Uniti, con il primo discorso alla nazione avvia una linea nuova politica Dopo lunghe settimane Donald Trump ha ceduto e ha finalmente riconosciuto la transizione del nuovo presidente, Joe Biden. Complice anche Emily Murphy, capo della General Services Administration, che ha definito il candidato democratico il “vincitore evidente”. Un cambio di potere insolito quello che si è verificato a Washington, ma le novità non sono finite. Con Biden infatti cambiano i toni della politica americana. Nel suo primo discorso alla nazione il nuovo presidente ha parlato alla pancia della nazione: “Non ... Leggi su zon (Di giovedì 26 novembre 2020) Joeè stato ufficialmente riconosciuto Presidente degli Stati Uniti, con il primo discorsoavvia una linea nuovaDopo lunghe settimane Donaldha ceduto e ha finalmente riconosciuto la transizione del nuovo presidente, Joe. Complice anche Emily Murphy, capo della General Services Administration, che ha definito il candidato democratico il “vincitore evidente”. Un cambio di potere insolito quello che si è verificato a Washington, ma le novità non sono finite. Coninfatti cambiano i toni della. Nel suo primo discorsoil nuovo presidente hatopancia della: “Non ...

