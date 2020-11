Biden e Harris | ' Per il Thanksgiving restare a casa è il regalo migliore per tutti gli americani'

(Di giovedì 26 novembre 2020) ''Ilè sempre stato un momento speciale per la famiglia. E anche se so che questo non è il modo in cui molti di noi hanno sperato di trascorrere la vacanza, il piccolo atto di stare ...

Ultime Notizie dalla rete : Biden Harris

''Il Thanksgiving è sempre stato un momento speciale per la famiglia Biden. E anche se so che questo non è il modo in cui molti di noi hanno sperato di trascorrere la vacanza, il piccolo atto di stare ...Il messaggio “perfetto” è finalmente arrivato. Il presidente cinese Xi Jinping ha espresso le proprie congratulazioni a Joe Biden per l'elezione a presidente degli Stati ...