Bianca Guaccero interviene sulla chiusura di Detto Fatto: “Chiedo scusa a tutti per la superficialità” (FOTO) (Di giovedì 26 novembre 2020) Sul web, ormai, non si sta facendo altro che parlare di quanto accaduto a Detto Fatto e sulla vicenda è intervenuta anche Bianca Guaccero. La conduttrice del programma è rimasta in silenzio per diverso tempo ma, in queste ore, ha deciso di replicare e di chiarire il suo punto di vista. Bianca ha pubblicato una FOTO su Instagram completamente nera, al di sotto di tale scatto ha commentato con una lunga didascalia. All’interno del messaggio sono contenute le scuse da parte della conduttrice e anche alcuni chiarimenti. Le parole di Bianca Guaccero sul caso Detto Fatto Bianca Guaccero ha commentato il caos che è scoppiato su Detto Fatto ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 26 novembre 2020) Sul web, ormai, non si sta facendo altro che parlare di quanto accaduto avicenda è intervenuta anche. La conduttrice del programma è rimasta in silenzio per diverso tempo ma, in queste ore, ha deciso di replicare e di chiarire il suo punto di vista.ha pubblicato unasu Instagram completamente nera, al di sotto di tale scatto ha commentato con una lunga didascalia. All’interno del messaggio sono contenute le scuse da parte della conduttrice e anche alcuni chiarimenti. Le parole disul casoha commentato il caos che è scoppiato su...

MarioManca : La gag era evitabile ed è uscita male, ma Bianca Guaccero ha chiesto scusa prendendosi le sue responsabilità. Chied… - stanzaselvaggia : Perché ambire alle passerelle di Prada quando puoi sfilare nel reparto freschi? - HuffPostItalia : 'Siparietto triste. Mi scuso'. Bianca Guaccero rompe il silenzio sul tutorial di 'Detto Fatto' - zuccherodilana : @fulvioabbate @DettoFattoRai2 @bianca_guaccero Se l'avessero presentata come scenetta ironica, sarebbe passata inos… - carol_trash : @lasoralalla Certe cose non succedono per caso. Mi dispiace solo per Bianca Guaccero... -