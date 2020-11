Bernardeschi | “Il Benevento ha idee chiare | servirà gara da Juventus”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorino – Rigenerato in Nazionale, Federicovuole ritagliarsi il suo spazio anche con la Juventus. L’esterno offensivo, schierato titolare nelladi Champions League contro il Ferencvaros, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Pirlo – “Con lui ho un bellissimo rapporto, costruito sulla sincerità e sulla fiducia. Secondo me queste sono le cose più importanti. Il mister si è calato molto bene in questo ruolo, è stato un fuoriclasse, un campione abituato a gestire gli spogliatoi anche quando giocava. Credo che questo lo abbia facilitato molto. Si vede nel rapporto con noi giocatori, ti parla molto, ti spiega le cose e questo per uno spogliatoio come quello della Juventus è fondamentale”.– “È una trasferta secondo me tostissima, non è facile andare a giocare a ...