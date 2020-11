Berlusconi | Salvini | Meloni | grandi fanfare e piccole manovre

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 26 novembre 2020) Detta così, suona bene: il Parlamento vota all’unanimità, maggioranza e opposizione, centrosinistra e centrodestra, il famoso scostamento di Bilancio, una settimana dopo l’appello di Mattarella. Voto che riguarda ulteriori otto miliardi di deficit, dopo gli oltre cento già spesi. E diventato, per il gioco politico attorno con un’enfasi francamente spropositata, più atteso dell’ingresso nell’Euro. E allora: l’analisi, prima suonare ladell’unità nazionale, di scegliere gli aggettivi, di attribuire medaglie. L’analisi è, banalmente, nella cronaca di un gioco tutto tattico, più furbo che solenne. Alle 17,00 di ieri i leader del centrodestra si vedono via zoom, concordano che la posizione è comune e (idea brillante di Giorgia, capirete perché) decidono di metterla nero su bianco; in quel momento la posizione è di “astensione”. Alle 22 di ...