Berlusconi: Forza Italia voterà sì allo scostamento di bilancio (Di giovedì 26 novembre 2020) Forza Italia voterà lo scostamento perchè il governo ha accolto tutte le proposte del centrodestra. A quanto si apprende, lo ha comunicato lo stesso Silvio Berlusconi in un collegamento con i deputati azzurri.L'ex premier ha quindi aggiunto che si aspetta che lo stesso farà tutto il centrodestra. In caso contrario, avrebbe aggiunto, facciano come vogliono.

