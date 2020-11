Bergoglio ha detto di aver ripensato "con affetto alle occasioni di incontro di questi anni" (Di giovedì 26 novembre 2020) Papa Francesco scrive una lettera per la morte di Maradona su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 26 novembre 2020) Papa Francesco scrive una lettera per la morte di Maradona su Notizie.it.

amangela75 : Detto bene:amici di bergoglio, il non papa. L'antitesi del papa - terry_bignami : @Pgreco_ Io di quello che dice Bergoglio me ne frego!!! Il Padre Nostro lo dico come l'ho sempre detto!!! Tanto in… - Anna07942827 : @ulisse62 @IlMici8 Dio ha mai detto nulla CONTRO i gay, prostitute e divorziati? Allora perché deve farlo la Chiesa… - SuperFaIan1 : @spinozait @NicoLakePlacid Bergoglio quando ha saputo ha detto: miracoli come ne faceva lui, nun se ne vedarrann cchiu! -