Bergamo città pioniera del digitale Immagina le consegne senza Amazon ma con le Poste

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il servizio di delivery non deve passare necessariamente per il filtro dei grandi colossi comeè la primain Italia a proporre due progetti online che hanno l’ambizione di portare i commercianti del territorio a competere sul mercato sfruttando l’innovazione. Un’alternativa che va oltre l’e-commerce di quartiere, e che punta a diventare strutturale, consentendo agli esercenti di sopravvivere alla concorrenza di, Glovo, Deliveroo. Nascono a questo scopoSmart Shopping e Ristora. Il primo è un esperimento unico nel suo genere: un servizio in cui la spesa a domicilio viene consegnata nellae in 19 comuni limitrofi daItaliane a prezzi concorrenziali (la consegna è gratuita ...