Benevento-Juventus | trend negativo dei bianconeri di Pirlo

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 26 novembre 2020)si avvicina. Nonostante la vittoria contro il Ferencváros, valevole per l’accesso agli ottavi di Champions, inon possono dormire sugli allori: il calendario è fitto, anche per la necessità di terminare anzitempo le competizioni, in modo tale da garantire un normale svolgimento degli Europei del 2021. Per consentire ai giocatori di riposare,potrebbe aprire a un parziale turnover, inserendo i giocatori con meno minutaggio sulle gambe – Frabotta e Chiesa su tutti. Pur occupando una posizione di media classifica, però, ilnon è una squadra da sottovalutare. Se poi ci si mette di mezzo un, con iche, in trasferta, sono usciti vittoriosi in una sola delle ultime otto partite di ...