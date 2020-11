Bellanova | Accordo con Pmi | proseguiamo a difesa lavoro

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - “L'con Philip Morris Italia, che abbiamo confermato in coerenza con l'Intesa programmatica già siglata negli scorsi anni, consente di proseguire ildel Ministero a tutela della tabacchicoltura italiana, che dàa migliaia di persone”. Così la ministra delle Politiche agricole Teresadopo la firma del Verbale che conferma l'Intesa con PMI Italia. “Fondamentale aver previsto”, prosegue la Ministra intervenuta nel pomeriggio al webinar “Accordi di filiera a tutela del Made in Italy”, promosso da Coldiretti e PM Italia, “precisi impegni per coltivazioni più sostenibili dal punto di vista economico, attraverso i contratti di filiera, ambientale, con la riduzione dell'impatto ambientale e nella gestione più attenta dei fitofarmaci, e sociale, con protocolli di ...