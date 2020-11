BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di venerdì 27 novembre 2020

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 26 novembre 2020)di27: Wyatt (Darin Brooks) non è sembrato indifferente ai tentativi di riavvicinamento di Flo (Katrina Bowden). Leggi anche: Il Segreto: arriva BEGOÑA SOLOZABAL, ma c’è chi non si fiderà di lei! Sebbene lo minimizzi e lo nasconda a Bill (Don Diamont) e Will (Finnegan George), Katie (Heather Toma) sembra turbata da un certo malessere fisico. Sally (Courtney Hope) parla con Wyatt di come né Quinn (Rena Sofer) né Bill l’abbiano mai vista di buon occhio. Shauna (Denise Richards) continua a rassicurare Flo, mentre Brooke (Katherine Kelly Lang) non cambia idea su Thomas (Matthew Atkinson).: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)