Beautiful anticipazioni | Katie sta male ma fa finta di nulla | che cos’ha?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 26 novembre 2020) Ridge e Brooke fanno pace, la Logan promette anche di dare una seconda possibilità a Thomas, nonostante non si fidi affatto di lui. Ma quello che è successo a Ridge la notte in cui ha avuto Shauna al suo fianco, sta per essere scoperto anche da altre persone…Prima di darvi lediper la puntata di domani 27 novembre 2020, vi ricordiamo infatti che Carter ha saputo della bravata di Ridge anche se ancora non sa chi c’era insieme a lui. Sa che c’è stata una persona che si è presa cura del Forrester…Shauna per il momento tace ma questa scomoda verità potrebbe cambiare davvero tutto… E adesso vediamo lee la trama didi domani 27 novembre 2020. La soap americana ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5.: LA ...