Basta violenza contro le donne: ecco il video della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Asti (Di giovedì 26 novembre 2020) Nella ricorrenza del 25 novembre 'Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne', istituita ventuno anni fa dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Commissione per ... Leggi su gazzettadasti (Di giovedì 26 novembre 2020) Nella ricorrenza del 25 novembre 'Giornata internazionale per l'eliminazionele', istituita ventuno anni fa dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, laper ...

caritas_milano : Nel lockdown, casi sempre più gravi di violenza sulle donne. L’isolamento aumenta la violenza domestica e il limit… - francescacheeks : Non esiste una violenza giustificabile, non esiste una violenza per cui possa esserci un’opinione. La violenza è sb… - meb : Purtroppo ogni giorno è il 25 novembre. Ogni giorno la cronaca ci ricorda che una donna, una ragazza, una bambina h… - YOONlVERSAE : @stravagantae basta che guardi i post riguardante la questione di Maradona e il fatto che al tg non abbiamo menzion… - GazzettadAsti : Basta violenza contro le donne: ecco il video della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Asti -