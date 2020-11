Basket, UFFICIALE: Marco Belinelli torna alla Virtus Bologna. Il clamoroso accordo su base triennale (Di giovedì 26 novembre 2020) “Il progetto della Virtus Segafredo Bologna è un progetto che mi ha interessato da subito. Un progetto stimolante, nel quale sono certo potrò contribuire in maniera importante“. Comincia così la seconda avventura di Marco Belinelli in bianconero. L’accordo, infatti, è stato ufficializzato, per una durata che si protrarrà fino al 30 giugno 2023. Le ore 17:00 sono quelle che fanno fede per un momento storico in casa Virtus, che riabbraccia dopo 17 anni l’uomo che ha lanciato in Serie A, che era cresciuto nelle sue giovanili e che aveva segnato 14 punti, nella sua stagione d’esordio (2002-2003), di fronte alla Benetton Treviso più dominante che si ricordi, quella allenata da Ettore Messina e con gente come Tyus Edney, Trajan Langdon e Jorge Garbajosa in campo. Dopo il ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) “Il progetto dellaSegafredoè un progetto che mi ha interessato da subito. Un progetto stimolante, nel quale sono certo potrò contribuire in maniera importante“. Comincia così la seconda avventura diin bianconero. L’, infatti, è stato ufficializzato, per una durata che si protrarrà fino al 30 giugno 2023. Le ore 17:00 sono quelle che fanno fede per un momento storico in casa, che riabbraccia dopo 17 anni l’uomo che ha lanciato in Serie A, che era cresciuto nelle sue giovanili e che aveva segnato 14 punti, nella sua stagione d’esordio (2002-2003), di fronteBenetton Treviso più dominante che si ricordi, quella allenata da Ettore Messina e con gente come Tyus Edney, Trajan Langdon e Jorge Garbajosa in campo. Dopo il ...

Dopo la nostra anticipazione adesso c'è anche l'ufficialità per il ritorno in Italia di Marco Belinelli, ecco la nota della Virtus Virtus Pallacanestro Bologna s.p.a. comunica di aver raggiunto un acc ...

Lorenzo Saccaggi, presentato alla stampa, parla della stagione e del suo amore per Pistoia: «Nessuna città mi ha mai dato queste emozioni. Speriamo di tornare al PalaCarrara» Lorenzo Saccaggi, cestist ...

