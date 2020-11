Basket | Paul Eboua firma un Exhibit 10 con i Miami Heat L’ex Pesaro farà il training camp con la franchigia della Florida

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il sogno NBA del cestista camerunense, cresciuto e formatosi in Italia ove ha militato, nella scorsa stagione, tra le fileV.L., non è ancora svanito. Il ventenne di Youndé, infatti, il quale non è stato selezionato da nessun team nel recente Draft 2020, hato, nelle scorse ore, un contratto10 con i. Lo riporta Pianeta.com., dunque,parte dei venti giocatori che disputeranno ilche nell’annata appena conclusa ha raggiunto le Finals dopo aver conquistato il titolo diionessa...

Durante lo scorso Draft 2020, Paul Eboua è uscito undrafted. Il sogno della NBA, però, sembra non voler terminare per il cestista di formazione italiana che nelle scorse ore ha ricevuto un invito al t ...Paul Eboua lotterà per assicurarsi l'unico posto come two-way player ancora disponibile. L'ex di Stella Azzurra, Roseto e Pesaro è andato undrafted.