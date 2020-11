Basket | Malcolm Delaney espugna Tel Aviv dopo 33 anni | l’Olimpia Milano sconfigge il Maccabi e si rilancia in Eurolega

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 novembre 2020)firma l’impresa, nella Menora Mitavchim Arena (ex Yad Eliyahu) di Telvuota.fa passare un altro brutto momento alTel, che continua una serie infinita di sconfitte in volata: il tabellone, all’overtime, dice 85-86 per la squadra di coach Ettore Messina. Era dal 1987 che le Scarpette Rosse non vincevano nell’impianto che, nella sua versione classica, fa tremare le gambe a tanti. Senza Gigi Datome e Riccardo Moraschini, la squadra ospite ha 18 punti da Kevin Punter, 16 dae 14 da Shavon Shields. Per i padroni di casa 17 a testa di Elijah Bryant e Scottie Wilbekin, i 14 di Othello Hunter e l’assenza di Omri Casspi che, in fin dei conti, pesa.va a vincere nonostante un ...