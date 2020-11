Basket | colpo pazzesco della Virtus Bologna | è fatta per il ritorno di Belinelli

(Di giovedì 26 novembre 2020) Contratto pluriennale per Beli, probabilmente di tre anni secondo la Gazzetta, unda 90 per lache adesso può davvero sognare in grande.

peterkama : Bentornato a casa tua ?? - DanieleMaisto83 : Marco torna a casa... - fabiofava11 : Basket, Serie A: colpo #Virtus Bologna, in arrivo Marco #Belinelli - AleTilli : Bentornato ?@marcobelinelli? ?? - ArchilocoFe1983 : CHE NOTIZIA MERAVIGLIOSA, WELCOME BACK ?@marcobelinelli? ! GRANDE ?@Virtusbo? ! -

La Virtus riporta Marco Belinelli in Italia. Dopo 13 anni nella Nba, la guardia 34enne di San Giovanni in Persiceto torna dunque dove tutto è cominciato. All’Arcoveggio è infatti cresciuto prima del p ...Marco Belinelli torna in Italia, a Bologna. Secondo la Gazzetta dello Sport, la stella della NBA, 35 anni, ha lasciato gli Stati Uniti dopo tredici stagioni per accasarsi alla Virtus Bologna. Secondo ...