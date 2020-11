Bari: il prefetto requisisce padiglioni della fiera del Levante per l’ospedale Sarà costruita una struttura da 160 posti letto (Di giovedì 26 novembre 2020) Il prefetto di Bari ha requisito padiglioni della fiera del Levante. Saranno utilizzati per costruire l’ospedale da campo con 160 posti letto. L'articolo Bari: il prefetto requisisce padiglioni della fiera del Levante per l’ospedale <small class="subtitle">Sarà costruita una struttura da 160 posti letto</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 26 novembre 2020) Ildiha requisitodel. Saranno utilizzati per costruireda campo con 160. L'articolo: ildelper unada 160 proviene da Noi Notizie..

La prefetta di Bari Antonella Bellomo ha disposto la "requisizione d'uso temporanea" di alcuni padiglioni e spazi della Fiera del Levante di Bari in favore della Protezione civile regionale e del Poli ...

