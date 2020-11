Bando ricostruzione Rio Enas a Olbia: valore 5,4 milioni (Di giovedì 26 novembre 2020) Così l'Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia commenta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, da parte dell'Anas, del Bando per i lavori di ricostruzione del ponte sul Rio Enas (valore 5,4 ... Leggi su sardegnareporter (Di giovedì 26 novembre 2020) Così l'Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia commenta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, da parte dell'Anas, delper i lavori didel ponte sul Rio5,4 ...

Italpress : RT @StradeAnas: ?????Bando #Anas in Gazzetta Ufficiale ???#lavori di ricostruzione ponte sul Rio Enas nel territorio di Olbia ??Valore del… - StradeAnas : ?????Bando #Anas in Gazzetta Ufficiale ???#lavori di ricostruzione ponte sul Rio Enas nel territorio di Olbia ??Val… - Umbria_N_Web : Ricostruzione – La Provincia avvia le procedure per la progettazione del nuovo polo scolastico di Norcia. A febbrai… - ferpress : #Sardegna: #ANAS, al via bando da 5,4 mln per lavori di ricostruzione del #ponte sul Rio Enas - Ferpress -