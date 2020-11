Azzolina “Scuola tornata al centro | investiamo risorse per il futuro”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Mai come in questo momento la scuola èaldel dibattito pubblico, e mai come ora è radicata la consapevolezza che l’istruzione sia uno dei principali motori di sviluppo del nostro paese”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia, rispondendo al question time in Senato. “Posso assicurare che stiamo investendo, lavorando non solo per l’oggi, ma anche per il futuro: per una scuola aperta, coesa, solidale, innovativa” ha aggiunto “le significative misure previste nel disegno di legge di bilancio ne sono una testimonianza”. La ministraha ricordato che “è previsto un piano pluriennale per l’assunzione a tempo indeterminato per 25 mila docenti di sostegno, vengono stanziati 10 milioni per l’acquisto di sussidi didattici, si è data certezza a ...