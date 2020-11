Avvocato Maradona | il comunicato | “Commessa un’idiozia criminale”

Leggi su serieanews

(Di giovedì 26 novembre 2020) L’e amico diMatias Morla ha diffuso un. In esso si scaglia contro i ritardi dell’ambulanza nei soccorsi Unpolemico quello dell’di, Matias Morla, che promette di indagare fino in fondo sulle circostanze che non hanno permesso al “Pibe de Oro” di continuare a vivere in seguito ai problemi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.