Avvocato di Maradona accusa | Lasciato senza cure per 12 ore

COMUNICADO pic.twitter.com/phPvRVkAXT— MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) November 26, 2020 A neanche 24 ore dalla morte di Diego Maradona arriva la prima polemica. E ad avanzarla è proprio Matias Morla il suo Avvocato, nonché cognato di Diego. Morla sul suo profilo Twitter ha postato un comunicato in cui sottolineava come il personale medico abbia Lasciato Maradona "senza alcun controllo per 12 ore". Morla è ancora più diretto quando definisce "un'idiozia criminale" il fatto che "l'ambulanza ha tardato di mezz'ora". Il legale chiede spiegazioni in merito alla questione e conclude il suo comunicato definendo Diego "un buon figlio, il miglior giocatore della storia del calcio e una persona onesta".

