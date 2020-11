Aviazione | Londra perde il primato

(Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo decenni trascorsi ad essere la città leader nel mondo per l’ha perso la sua corona a causa della pandemia da Covid-19. Con l’aeroporto più trafficato d’Europa, Heathrow, e l’aeroporto di Gatwick che, nonostante la presenza di una sola pista è il più trafficato del mondo, la capitale britannica ha gestito 126,5 milioni

AGI - Agenzia Italia

Dopo decenni trascorsi ad essere la città leader nel mondo per l’aviazione, Londra ha perso la sua corona a causa della pandemia da Covid-19. Con l’aeroporto più trafficato d’Europa, Heathrow, e ...In vista del Natale, il Regno Unito ha annunciato che allenterà le misure di contenimento della pandemia per i viaggiatori che decideranno di trascorrere oltremanica le feste. Il ministro dei Trasport ...