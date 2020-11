Avete mai visto la sorella maggiore di Flavia Vento? Si somigliano tantissimo, ecco le foto (Di giovedì 26 novembre 2020) In una puntata di “Domenica Live” di circa 1 mese fa fa abbiamo visto ospiti Flavia Vento e sua sorella Sabina. La showgirl ha sempre avuto un rapporto piuttosto turbolento con tutti e questo vale anche per le persone della sua famiglia, infatti, proprio durante la trasmissione e sotto lo sguardo di Barbara D’Urso, tra le due sorelle si è accesa una focosa discussione. Sembra che tutto sia stato scatenato da alcune dichiarazioni fatte da Flavia, durante la sua recente partecipazione temporanea al Grande Fratello Vip, che non sono affatto state apprezzate dalla sorella Sabina, dato che risultavano davvero poco lusinghiere nei confronti della loro famiglia. credit: instagram/FlaviaVento7 Ma chi è Sabina Vento? La ... Leggi su virali.video (Di giovedì 26 novembre 2020) In una puntata di “Domenica Live” di circa 1 mese fa fa abbiamoospitie suaSabina. La showgirl ha sempre avuto un rapporto piuttosto turbolento con tutti e questo vale anche per le persone della sua famiglia, infatti, proprio durante la trasmissione e sotto lo sguardo di Barbara D’Urso, tra le due sorelle si è accesa una focosa discussione. Sembra che tutto sia stato scatenato da alcune dichiarazioni fatte da, durante la sua recente partecipazione temporanea al Grande Fratello Vip, che non sono affatto state apprezzate dallaSabina, dato che risultavano davvero poco lusinghiere nei confronti della loro famiglia. credit: instagram/7 Ma chi è Sabina? La ...

LucaBizzarri : Neanche il tempo di trovare una battuta su Narciso Mostarda che non fosse su Narciso o su Mostarda e l’avete fatto… - NetflixIT : Avete mai notato che ne La regina degli scacchi anche gli outfit sono a tema scacchi? ?? - Athousandsuns7 : RT @una_Promessa: Avete mai pianto per un libro? Se potete darmi dei titoli sono tutta orecchie - Avevaragionemin : RT @p_castaldi: Anzi no, una cosa la dico. Se non avete saputo amare Maradona come l'abbiamo amato noi è perché della vita, della bellezza,… - gigi52335676 : Se credete che Detto Fatto sia il peggior programma della Rai è perché non avete mai visto quel bollettino filo l… -