Autocertificazione covid: primi decreti di condanna per chi ha mentito (Di venerdì 27 novembre 2020) Lucia Izzo - Scattano i primi decreti penali di condanna ex art. 483 c.p. per chi, beccato in giro durante il lockdown, ha dichiarato il falso nelle autocertificazioni fornite agli agenti. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 27 novembre 2020) Lucia Izzo - Scattano ipenali diex art. 483 c.p. per chi, beccato in giro durante il lockdown, ha dichiarato il falso nelle autocertificazioni fornite agli agenti.

Franzisk4 : Cosa non darei per non dover più sentire queste parole: Covid in tutte le sue varianti Quarantena Dpcm Distanzia… - avvvitalemario : Autocertificazione covid: primi decreti di condanna per chi ha mentito - Patrizi33987337 : RT @StefanoStegino: @WCostituzione @GassmanGassmann Bene! Suggerisco un’altra opzione: Nel momento in cui rinunci a vaccinarti firmi anche… - niangcoeli : La transizione digitale ultra-lenta dell'#Italia. La svolta ambientalista dell'#Italia. Ecco come tutti i paesi EU… - ricfioramonti : RT @Fipsas1942: CONSIGLIAMO A TUTTI I #PESCATORI, per gli spostamenti nelle zone?? e ??, di stampare questa lettera ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Autocertificazione covid Covid, scuola: le assenze come si giustificano tra autocertificazione e certificato medico Il Messaggero Commercio e artigianato, il bando per ulteriori aiuti

PORCARI. Altro bando per ulteriori risorse a fondo perduto per bar, ristoranti, pizzerie, attività artigianali di Porcari, penalizzate dalla situazione Covid. Dopo le misure da 2 ...

"La burocrazia provoca più danni del sisma"

Nuova dichiarazione a gennaio per beneficiare del Cas, Camillozzi all’attacco: "Viviamo un doppio stato di emergenza, intervenga Borrelli" ...

PORCARI. Altro bando per ulteriori risorse a fondo perduto per bar, ristoranti, pizzerie, attività artigianali di Porcari, penalizzate dalla situazione Covid. Dopo le misure da 2 ...Nuova dichiarazione a gennaio per beneficiare del Cas, Camillozzi all’attacco: "Viviamo un doppio stato di emergenza, intervenga Borrelli" ...