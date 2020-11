Aurora Ramazzotti, il regalo (costosissimo) che le ha fatto Tommaso Zorzi prima del litigio (Di giovedì 26 novembre 2020) La migliore amica di Tommaso Zorzi, nonostante il litigio che li ha separati, resta Aurora Ramazzotti alla quale l’influencer ha fatto un regalo davvero costoso prima della rottura. L’ingresso di Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip ha puntato l’attenzione del gossip sulla vita privata dell’influencer, ma anche sulle amicizie di quest’ultimo. prima della L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 26 novembre 2020) La migliore amica di, nonostante ilche li ha separati, restaalla quale l’influencer haundavvero costosodella rottura. L’ingresso dinella casa del Grande Fratello Vip ha puntato l’attenzione del gossip sulla vita privata dell’influencer, ma anche sulle amicizie di quest’ultimo.della L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

