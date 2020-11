Audi SQ5 Sportback TDI - Per la Suv coupé arriva il diesel da 341 CV

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 26 novembre 2020) L'ha introdotto la SQ5 TDI anche nella versione, replicando i contenuti principali della variante classica del modello. La Suvè da poco entrata nella gamma di Ingolstadt e la sua configurazione più sportiva, spinta da un motore a gasolio, si posizione all'apice dell'offerta. Gli ordini saranno aperti a breve con consegne previste nel primo semestre del 2021. 341 CV per ilpepato. La SQ5 TDIadotta il medesimo V6 3.0da 341 CV e 700 Nm già visto sulla SQ5, abbinato al cambio automatico otto marce e alla trazione integrale quattro. I 100 km/h da fermo vengono raggiunti in 5,1 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 250 km/h. Il propulsore è omologato come ibrido grazie al sistema mild hybrid a 48V, che contribuisce a ridurre ...