Attraverso un comunicato ufficiale Matias Morla ha parlato di quanto accaduto nelle ore che hanno preceduto il decesso del campione argentino. Attraverso un comunicato Matias Morla ha parlato di quanto accaduto nelle ore che hanno preceduto il decesso del campione Maradona, l'avvocato denuncia: "Morto perché lasciato solo per 12 ore"

Ultime Notizie dalla rete : Attraverso comunicato Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 79 | www.governo.it Governo Ascoli Piceno, comunicato della sezione di Italia Nostra su Chiesa San Salvatore di Sotto

