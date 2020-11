Attenzione Capricorno! Guarda tutto quello che Dicembre ha in serbo per te (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Capricorno sembra concludere questo anno in bellezza e l’universo gli sta offrendo delle succulenti opportunità, che vedranno il suo nuovo anno iniziare in maniera estremamente proficua anche se molto impegnativa. Questo segno è perfettamente consapevole del suo valore e a Dicembre avrà modo di mettere la ciliegina sulla torta ad alcune significative trasformazioni della sua vita. Anche durante questo mese, come è vostra normale abitudine, dovrete continuare a darvi da fare ma si presenteranno di fronte a voi tutte quelle perfette combinazioni, che metteranno i tasselli nel modo corretto per farvi raggiungere le vette dei vostri obiettivi. Credit: pixabay/geralt Abbandonate il pessimismo delle scorse settimane e le insicurezze che in amore avete dovuto affrontare, dato che con una straordinaria iniezione di fiducia riuscirete a prendere in mano le redini delle ... Leggi su virali.video (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Capricorno sembra concludere questo anno in bellezza e l’universo gli sta offrendo delle succulenti opportunità, che vedranno il suo nuovo anno iniziare in maniera estremamente proficua anche se molto impegnativa. Questo segno è perfettamente consapevole del suo valore e aavrà modo di mettere la ciliegina sulla torta ad alcune significative trasformazioni della sua vita. Anche durante questo mese, come è vostra normale abitudine, dovrete continuare a darvi da fare ma si presenteranno di fronte a voi tutte quelle perfette combinazioni, che metteranno i tasselli nel modo corretto per farvi raggiungere le vette dei vostri obiettivi. Credit: pixabay/geralt Abbandonate il pessimismo delle scorse settimane e le insicurezze che in amore avete dovuto affrontare, dato che con una straordinaria iniezione di fiducia riuscirete a prendere in mano le redini delle ...

