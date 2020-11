Atalanta straordinaria, Liverpool ko: Saglam è la nuova idea di mercato (Di giovedì 26 novembre 2020) Ieri sera l’Atalanta, grazie ad una partita perfetta, ha battuto i campioni d’Inghilterra e una delle squadre più forti del mondo: il Liverpool di Jurgen Klopp. Una sorta di rivincita per la squadra di Gasperini, che appena tre settimane era stata surclassata dai reds. Se la qualificazione agli ottavi di Champions League è più aperta che mai, anche sul mercato la società bergamasca è al lavoro per migliorare la rosa: piace Gorkem Saglam del Willem II. Atalanta, una serata fantastica: Liverpool tramortito ad Anfield Una vittoria meritata, che riscatta la brutta sconfitta patita a Bergamo e apre scenari interessanti in chiave qualificazione. All’Atalanta serviva una vittoria per rilanciare le proprie ambizioni europee e trovare delle risposte. Gasperini può ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Ieri sera l’, grazie ad una partita perfetta, ha battuto i campioni d’Inghilterra e una delle squadre più forti del mondo: ildi Jurgen Klopp. Una sorta di rivincita per la squadra di Gasperini, che appena tre settimane era stata surclassata dai reds. Se la qualificazione agli ottavi di Champions League è più aperta che mai, anche sulla società bergamasca è al lavoro per migliorare la rosa: piace Gorkemdel Willem II., una serata fantastica:tramortito ad Anfield Una vittoria meritata, che riscatta la brutta sconfitta patita a Bergamo e apre scenari interessanti in chiave qualificazione. All’serviva una vittoria per rilanciare le proprie ambizioni europee e trovare delle risposte. Gasperini può ...

