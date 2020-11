Assegni Inps anche ai familiari degli immigrati che vivono all’estero: la sentenza (Di giovedì 26 novembre 2020) Secondo la Corte Ue, i congiunti di immigrati regolarmente residenti in Italia hanno diritto agli Assegni familiari anche se sono residenti all’estero. Secondo la Corte Ue, “è contraria al diritto dell’Unione la normativa italiana che rifiuta o riduce una prestazione di sicurezza sociale al cittadino extra Ue, titolare di un permesso unico o soggiornante di lungo periodo, per il fatto che i suoi familiari risiedono in un Paese terzo, mentre la stessa prestazione è accordata ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedono”. Assegni familiari a extracomunitari: la sentenza La sentenza arriva dopo i ricorsi presentati da due cittadini stranieri residenti in Italia, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 26 novembre 2020) Secondo la Corte Ue, i congiunti diregolarmente residenti in Italia hanno diritto aglise sono residenti. Secondo la Corte Ue, “è contraria al diritto dell’Unione la normativa italiana che rifiuta o riduce una prestazione di sicurezza sociale al cittadino extra Ue, titolare di un permesso unico o soggiornante di lungo periodo, per il fatto che i suoirisiedono in un Paese terzo, mentre la stessa prestazione è accordata ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui i lororisiedono”.a extracomunitari: laLaarriva dopo i ricorsi presentati da due cittadini stranieri residenti in Italia, ...

