Ascolti tv, dati Auditel mercoledì 25 novembre: vince All Together Now (Di giovedì 26 novembre 2020) All Togheter Now – La musica è cambiata, in onda su Canale5 dalle 21.45 alle 24.14, vince il prime time del 25 novembre con 3.150.000 telespettatori pari al 14.9% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 il film di Marco Tullio Giordana con Cristiana Capotondi, Nome di donna, trasmesso da Rai1 nella Giornata Internazionale Contro la Violenza alle Donne, in onda dalle 21.52 alle 23.32, ha conquistato 2.778.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.962.000 spettatori pari ad uno share dell’8.6%. Su Italia 1 Hercules – La Leggenda ha inizio ha ottenuto 1.599.000 telespettatori con il 6.2% di share. Su Rai2 L’Alligatore, in onda dalle 21.39 alle 23.44, ha interessato 1.038.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Retequattro la puntata di Speciale Stasera Italia, in gran parte dedicata ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 26 novembre 2020) All Togheter Now – La musica è cambiata, in onda su Canale5 dalle 21.45 alle 24.14,il prime time del 25con 3.150.000 telespettatori pari al 14.9% di share.tv prime time Su Rai1 il film di Marco Tullio Giordana con Cristiana Capotondi, Nome di donna, trasmesso da Rai1 nella Giornata Internazionale Contro la Violenza alle Donne, in onda dalle 21.52 alle 23.32, ha conquistato 2.778.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.962.000 spettatori pari ad uno share dell’8.6%. Su Italia 1 Hercules – La Leggenda ha inizio ha ottenuto 1.599.000 telespettatori con il 6.2% di share. Su Rai2 L’Alligatore, in onda dalle 21.39 alle 23.44, ha interessato 1.038.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Retequattro la puntata di Speciale Stasera Italia, in gran parte dedicata ...

