Ascani: “Non si può sostituire la didattica a in presenza” (Di giovedì 26 novembre 2020) "Questa pandemia ha reso ancora più evidenti le potenzialità del digitale. Se non avessimo potuto strutturare la didattica a distanza i nostri ragazzi e ragazze sarebbero rimasti completamente isolati dal sistema istruzione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 novembre 2020) "Questa pandemia ha reso ancora più evidenti le potenzialità del digitale. Se non avessimo potuto strutturare laa distanza i nostri ragazzi e ragazze sarebbero rimasti completamente isolati dal sistema istruzione". L'articolo .

orizzontescuola : Ascani: “Non si può sostituire la didattica a in presenza” - CittadinaJ : @Cri_Giordano @akk Azzolina, Castelli,Dadone, Pisano, DeMicheli, Catalfo , Zampa, Ascani. Non basta essere donne - PieraBelfanti : @WomanWithPen @ZouhirNabil @La_manina__ @wimganz @AndreaOrlandosp Non avevo intenzione di seguire dibattiti, sempli… - WomanWithPen : @PieraBelfanti @ZouhirNabil @La_manina__ @wimganz @AndreaOrlandosp Infatti io ho iniziato il dibattito con Manina p… - WomanWithPen : @La_manina__ @ZouhirNabil @wimganz @AndreaOrlandosp Ascani coerente in che senso? Perché il confine tra coerenza e… -