Armenia e Nagorno-Karabakh Quanto è democratico Pashinyan?

Leggi su formiche

(Di giovedì 26 novembre 2020) Ho letto con molto interesse la conversazione tra Emanuele Rossi e Nona Mikhelidze dello IAI sul conflitto dele sulle sue implicazioni internazionali. Come ricercatore universitario svolgo da circa dieci anni attività di ricerca e didattica sui temi della storia e delle società caucasiche. Condivido molte delle osservazioni di Mikhelidze, a cui mi permetto di aggiungere alcune considerazioni di segno differente. In particolare credo che vada ripensata l’affermazione di Mikhelidze: “l’è invece una giovane democrazia, dove il premier, Nikol, ha concentrato molto della sua narrazione in questi ultimi due anni sul differenziare se stesso e il suo Paese da quelli attorno”. È vero cheè giunto al potere sull’onda di una sollevazione popolare, nella primavera del ...