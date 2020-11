Archeologi | consulenti | grafici pubblicitari e musicoterapeuti | tutti gli autonomi senza ristori “Dopo i primi bonus ci hanno dimenticati”

(Di giovedì 26 novembre 2020) Iche organizzavano progetti per i ragazzi disabili nelle scuole, gli psicomotricisti che lavoravano nelle rsa, glifermati dalla chiusura di archivi delle Sovrintendenze, musei e biblioteche. Ma anche organizzatori di eventi, designer di interni, counselor e. Sono solo alcune delle decine di categorie professionali ferme a causa delle restrizioni per contrastare la seconda ondata di Covid, eppure escluse dall’elenco delle attività chediritto ai contributi a fondo perduto previsti dai decreti. Una nuova beffa pere partite Iva individuali, che in estate erano rimasti fuori dalla prima tornata di aiuti distribuiti dall’Agenzia delle Entrate. “Per noi ci sono stati solo i600 ...

Ultime Notizie dalla rete : Archeologi consulenti

Il Fatto Quotidiano

Laureata in Archeologia e Sc. dell’Antichità presso l’Università di Sassari, specializzanda in Beni Archeologici con indirizzo in Archeologia Tardoantica – Medievale presso Scuola di Specializzazione ...La sindaca Raggi ha nominato la giornalista sua consulente, perché l’aiuti a capire cosa serve ai quartieri che versano in condizioni disperate a causa dell’abbandono delle istituzioni. L’ennesimo mod ...