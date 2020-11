Arabia Saudita | la vergogna del G20

HuffPostItalia : La missione di Netanyahu in Arabia Saudita rischia di essere controproducente - amnestyitalia : #ArabiaSaudita Domani il processo di Loujain al-Hathloul, difensora dei diritti delle donne: chiediamo il suo rilas… - amnestyitalia : L’export di armi verso l’Arabia Saudita dai Paesi del #G20 ha superato di tre volte il valore degli aiuti alla popo… - Piero_Strada : RT @amnestyitalia: #ArabiaSaudita Il caso di Loujain al-Hathloul rivela l’ipocrisia sull’emancipazione delle donne. L’accanimento delle aut… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Arabia Saudita

L'HuffPost

#LoujainAlHathloul, incarcerata da oltre 2 anni con altre attiviste trasferita a una corte speciale per l'antiterrorismo. Questo è il regno Saud "in via di modernizzazione" che sabato ha ospitato il G ...A febbraio ci sarà la prima gara in notturna di Formula E che si svolgerà in Arabia Saudita e con un impatto ambientale minimo ...