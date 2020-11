App Immuni, la resa di Arcuri: “Ecco cosa non ha funzionato” (Di giovedì 26 novembre 2020) L’app Immuni era stata presentata da molti come una sorta di “salvezza” nell’emergenza Covid, un supporto al quale affidarsi per lo screening dei contagi. A mesi di distanza, un fallimento… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 26 novembre 2020) L’appera stata presentata da molti come una sorta di “salvezza” nell’emergenza Covid, un supporto al quale affidarsi per lo screening dei contagi. A mesi di distanza, un fallimento… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

twitorino : Un piccolo gesto, per un Grande Paese #Torino rilancia la campagna per l'utilizzo dell'app #immuni , un importante… - repubblica : Arcuri: 'L'app Immuni non ha sortito gli effetti che speravamo' - reportrai3 : Lunedì 21.20 @RaiTre Non solo Immuni. Un’ordinanza firmata dal presidente Musumeci a inizio giugno prevede che chiu… - martinoloiacono : ARCURI SUL FALLIMENTO DI IMMUNI “Io continuo a pensare che l’app Immuni sia uno strumento molto importante e perch… - magogeppe : RT @repubblica: Arcuri: 'L'app Immuni non ha sortito gli effetti che speravamo' -

Ultime Notizie dalla rete : App Immuni Immuni: campagna di sensibilizzazione per l'app nei supermercati ilfattoalimentare.it App Immuni, la resa di Arcuri: “Ecco cosa non ha funzionato”

L'app Immuni era stata presentata da molti come una sorta di "salvezza" nell'emergenza Covid, un supporto al quale affidarsi per lo screening dei contagi.

Coronavirus, Arcuri: risultati Immuni sotto le aspettative, vaccino momento definitivo per voltare pagina

Il commissario all’emergenza Coronaviurs: è mancata la collaborazione tra app e chi la scarica, il messaggio che abbiamo veicolato non è stato sufficientemente potente ...

L'app Immuni era stata presentata da molti come una sorta di "salvezza" nell'emergenza Covid, un supporto al quale affidarsi per lo screening dei contagi.Il commissario all’emergenza Coronaviurs: è mancata la collaborazione tra app e chi la scarica, il messaggio che abbiamo veicolato non è stato sufficientemente potente ...