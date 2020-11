Anziani soli, da Senior Italia FederAnziani, WINDTRE e SIPEm SoS Federazione il numero verde per il supporto psicologico (Di giovedì 26 novembre 2020) Riparte il numero verde 800.99.14.14 per aiutare gli over 65 a fronteggiare questo periodo di isolamento Roma, 26 novembre 2020 –Dopo le numerose chiamate ricevute durante il primo periodo del lockdown, il numero verde di Senior Italia FederAnziani, WINDTRE e SIPEm SoS, la Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza, nato all’inizio della pandemia per supportare gli Anziani soli, è di nuovo attivo da oggi, 26 novembre. Basso (WINDTRE): collaborazione con i sindaci per sviluppo nuove tecnologie Il servizio continuerà, pertanto, ad offrire aiuto a coloro che abbiano bisogno di ascolto e sostegno psicologico in questo prolungato ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 26 novembre 2020) Riparte il800.99.14.14 per aiutare gli over 65 a fronteggiare questo periodo di isolamento Roma, 26 novembre 2020 –Dopo lese chiamate ricevute durante il primo periodo del lockdown, ildiFederSoS, la Societàna di Psicologia dell’Emergenza, nato all’inizio della pandemia per supportare gli, è di nuovo attivo da oggi, 26 novembre. Basso (): collaborazione con i sindaci per sviluppo nuove tecnologie Il servizio continuerà, pertanto, ad offrire aiuto a coloro che abbiano bisogno di ascolto e sostegnoin questo prolungato ...

