Antonella Viola | “Il vaccino per il Covid quando sarà approvato sarà un vaccino sicuro

"In questo momento stanno girando una serie di interpretazioni erronee su come è avvenuta la ricerca sui vaccini e su quale sarà il meccanismo di approvazione. Quindi il punto è: non ascoltate chi mette in giro delle voci scorrette, false, strumentali". Antonella Viola, immunologa e Professoressa Ordinaria di Patologia Generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Padova, ribadisce ad HuffPost la posizione che qualche giorno fa aveva assunto con un post sul suo profilo Facebook: "Il vaccino quando sarà approvato sarà un vaccino sicuro perché è un fatto che ci sia stata un'accelerazione, una grande spinta ...

L'immunologa: non si è messa in atto nessuna scorciatoia in termini di sicurezza, efficacia, protocolli e qualità della verifica. "A gennaio arriverà quello della Pfizer" ...

Viola, De Silvestro e Cattelan iniziano il nuovo studio per la cura al plasma

IL PROGETTOPADOVA Il plasma dei guariti funziona per curare dal coronavirus? Funziona forse solamente su determinate categorie di pazienti, e quali? A queste domande risponderà lo studio Tsunami che..

