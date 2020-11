Antonella Clerici: urla incontenibili durante la diretta di “E’ sempre mezzogiorno” (Di giovedì 26 novembre 2020) Una Antonella Clerici incontenibile, le urla di gioia riempiono tutta la cucina di E’ sempre mezzogiorno e lei finisce a i Nuovi Mostri su Striscia la Notizia. Foto dal webChe la Clerici tenesse molto al suo pubblico non è certo una notizia, ma un’esultanza così in televisione non si sentiva dal goal di Tardelli durante Italia-Germania ai Mondiali del 1982. E’ sempre mezzogiorno è il nuovo programma di cucina presentato da Antonella Clerici, che dopo la chiusura de La Prova del Cuoco torna a riempire lo spazio tv che precede il tg all’ora di pranzo. Tra polemiche e confronti di ascolti, il programma va avanti. La trasmissione sembra cucita addosso alla Clerici. Uno studio tutto rosa, con pochi ospiti ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 novembre 2020) Unaincontenibile, ledi gioia riempiono tutta la cucina di E’mezzogiorno e lei finisce a i Nuovi Mostri su Striscia la Notizia. Foto dal webChe latenesse molto al suo pubblico non è certo una notizia, ma un’esultanza così in televisione non si sentiva dal goal di TardelliItalia-Germania ai Mondiali del 1982. E’mezzogiorno è il nuovo programma di cucina presentato da, che dopo la chiusura de La Prova del Cuoco torna a riempire lo spazio tv che precede il tg all’ora di pranzo. Tra polemiche e confronti di ascolti, il programma va avanti. La trasmissione sembra cucita addosso alla. Uno studio tutto rosa, con pochi ospiti ...

