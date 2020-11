Andai a trovare Maradona il giorno prima che lasciasse Napoli

(Di giovedì 26 novembre 2020) L’ultimocon Diego raccontata da Mimmo Carratelli(una serie di testimonianze da parte dei giornalisti napoletani, raccolte da Salvatore Malfitano)se ne andò dadi sapere della squalifica. Era la vigilia di Pasqua ea trovarlo a casa. Mi aprì Marcos Franchi, il suo procuratore (aveva rotto con Coppola l’anno). Gianinna, due anni, nata ilin cui ilvinse la Coppa Uefa, era già a dormire. Dalmita, quattro anni, nata ildel primo scudetto azzurro, era l’indiscussa regina della casa. C’erano venti bagagli pronti. La madre di Claudia, una signora minuta e paziente, con gli occhiali, chiudeva gli ultimi borsoni. Claudia, un po’ tesa, preparò il caffè. Diego era in tuta e aveva la ...

