Anche la Germania piange Maradona: squadre con il lutto durante il weekend (Di giovedì 26 novembre 2020) Il calcio è in lutto: Diego Armando Maradona è scomparso ieri in Argentina in seguito a un malore. Non c'è paese in cui il Pibe de oro non venga commemorato al meglio, celebrando le sue prodezze. Non fa eccezione la Germania, che con la Nazionale occidentale arrivò a contendere all'Albiceleste dell'ex numero 10 ben due Mondiali, equamente spartiti.OMAGGIOLa Federcalcio tedesca ha deciso di omaggiare Maradona con un gesto importante. Tutte le squadre di Bundesliga e Zweite impegnate durante il fine settimana nel nono turno di campionato dovranno indossare il lutto al braccio per ricordare il campione scomparso. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 26 novembre 2020) Il calcio è in: Diego Armandoè scomparso ieri in Argentina in seguito a un malore. Non c'è paese in cui il Pibe de oro non venga commemorato al meglio, celebrando le sue prodezze. Non fa eccezione la, che con la Nazionale occidentale arrivò a contendere all'Albiceleste dell'ex numero 10 ben due Mondiali, equamente spartiti.OMAGGIOLa Federcalcio tedesca ha deciso di omaggiarecon un gesto importante. Tutte ledi Bundesliga e Zweite impegnateil fine settimana nel nono turno di campionato dovranno indossare ilal braccio per ricordare il campione scomparso. ITA Sport Press.

