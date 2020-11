Amici 20, Arisa mette in sfida Leonardo: ecco la motivazione che ha fatto storcere il naso (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo la furia di Rosa di Grazia nei confronti di Alessandra Celentano, pare che nuovi attriti stiano nascendo anche tra Arisa e il cantante, di Amici 20, Leonardo Lamacchia. Il giovane allievo, infatti, durante le audizioni era stato scelto sia dalla performer pugliese, sia da Rudy Zerbi. Toccava poi a lui scegliere con chi lavorare. La scelta, quindi, è ricaduta sul discografico e si pensa che questo fatto non sia andato giù all’altra. Arisa mette in sfida Leonardo: il motivo e la reazione del cantante Nel corso di uno degli ultimi daytime, perciò, abbiamo visto Arisa incontrare il nuovo aspirante concorrente Gregory. Proprio quest’ultimo dovrà andare in sfida con Leonardo, il quale è stato informato ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo la furia di Rosa di Grazia nei confronti di Alessandra Celentano, pare che nuovi attriti stiano nascendo anche trae il cantante, di20,Lamacchia. Il giovane allievo, infatti, durante le audizioni era stato scelto sia dalla performer pugliese, sia da Rudy Zerbi. Toccava poi a lui scegliere con chi lavorare. La scelta, quindi, è ricaduta sul discografico e si pensa che questonon sia andato giù all’altra.in: il motivo e la reazione del cantante Nel corso di uno degli ultimi daytime, perciò, abbiamo vistoincontrare il nuovo aspirante concorrente Gregory. Proprio quest’ultimo dovrà andare incon, il quale è stato informato ...

