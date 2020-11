AmaSanremo giovedì 26 novembre su Rai 1 l’ultima puntata in onda alle 23:30 (Di giovedì 26 novembre 2020) AmaSanremo ecco i 4 cantanti in sfida giovedì 26 novembre, ospite Leo Gassman Ultimo appuntamento con AmaSanremo giovedì 26 novembre su Rai 1 alle 23:30 più tardi rispetto alle scorse puntate causa Rita Levi Montalcini. Alla guida sempre Amadeus con Riccardo Rossi ed Ema Stokholma che porterà il programma anche su Radio 2. Ospite di puntata Leo Gassman. Ultimi quattro artisti in gara con Alioth, Folcast, Galea e Davide Shorty che si contenderanno gli ultimi due posti per la finale del 17 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo, quando si definiranno i cantanti che parteciperanno al Sanremo Giovani. I 4 concorrenti del 26 novembre Alioth, Folcast, Galea Davide Shorty Come funziona la gara? In ogni ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 26 novembre 2020)ecco i 4 cantanti in sfida26, ospite Leo Gassman Ultimo appuntamento con26su Rai 123:30 più tardi rispettoscorse puntate causa Rita Levi Montalcini. Alla guida sempre Amadeus con Riccardo Rossi ed Ema Stokholma che porterà il programma anche su Radio 2. Ospite diLeo Gassman. Ultimi quattro artisti in gara con Alioth, Folcast, Galea e Davide Shorty che si contenderanno gli ultimi due posti per la finale del 17 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo, quando si definiranno i cantanti che parteciperanno al Sanremo Giovani. I 4 concorrenti del 26Alioth, Folcast, Galea Davide Shorty Come funziona la gara? In ogni ...

