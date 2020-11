Altri quattro studenti sono stati incriminati per la brutale decapitazione di Samuel Paty

Leggi su wired

(Di giovedì 26 novembre 2020) (foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP via Getty Images)In Francia,adolescentiaccusati di coinvolgimento nell’omicidio di, l’insegnante decapitato lo scorso 16 ottobre dal diciottenne fondamentalista islamico Abdullakh Anzorov vicino alla scuola superiore di Bois d’Aulne, nella periferia di Parigi. La colpa diera stata quella di aver mostrato in classe le vignette della rivista satirica Charlie Hebdo sul profeta Maometto, durante una lezione di educazione civica. Come ha riferito una fonte all’agenzia di stampa francese Afp, tre dei nuovi indagati hanno un’età compresa fra i 13 e i 14 anni eaccusati di “complicità in omicidio terroristico”, presumibilmente ...