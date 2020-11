Allerta Alimentare: Ritirata dal mercato Farina di mais bramata del Molino Riva per presenza di una micotossina (Di giovedì 26 novembre 2020) Alessandro Nunziati Unes ha diffuso il richiamo di un lotto di Farina di mais bramata per polenta a marchio Molino Riva per la presenza di valori di aflatossina B1 superiori ai limiti di legge. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 1 kg con il numero di lotto 200821 e il termine minimo di conservazione 20/08/2021. Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di giovedì 26 novembre 2020) Alessandro Nunziati Unes ha diffuso il richiamo di un lotto didiper polenta a marchioper ladi valori di aflatossina B1 superiori ai limiti di legge. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 1 kg con il numero di lotto 200821 e il termine minimo di conservazione 20/08/2021. Impronta Unika.

zazoomblog : Allerta alimentare per semi di sesamo bio - #Allerta #alimentare #sesamo - TuttoConoscenza : #Allertaalimentare richiamo per Semi di Lino, Zucca, #SemidiSesamo Linwoods #rischiochimico per presenza… - TuttoConoscenza : #Allertaalimentare richiamo per #Posate per bambini Leonardo: #rischialimentari per migrazione #piombo… - TuttoConoscenza : #Allertaalimentare richiamo per Tartufetta “Tentazioni” T&C #Rischialimentari presenza #allergene #pesce non dichia… - CucinoIt : ALLERTA ALIMENTARE ALLERGENE NELLA TARTUFETTA | PRODOTTO RICHIAMATO #AllertaAlimentare #CucinoamodoMIOit… -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Alimentare Allerta Alimentare: il Ministero della salute ritira due prodotti Yeslife Allerta Alimentare: Ritirata dal mercato Farina di mais bramata del Molino Riva per presenza di una micotossina

Aflatossine nei prodotti alimentari Le aflatossine sono micotossine prodotte da due specie di Aspergillus, un fungo che si trova soprattutto in zone caratterizzate da clima caldo e umido. Si prevede ...

Allerta Alimantare: Ritirata dal mercato Farina di mais bramata del Molino Riva per presenza di una micotossina

Unes ha diffuso il richiamo di un lotto di farina di mais bramata per polenta a marchio Molino Riva per la presenza di valori di aflatossina B1 superiori ...

Aflatossine nei prodotti alimentari Le aflatossine sono micotossine prodotte da due specie di Aspergillus, un fungo che si trova soprattutto in zone caratterizzate da clima caldo e umido. Si prevede ...Unes ha diffuso il richiamo di un lotto di farina di mais bramata per polenta a marchio Molino Riva per la presenza di valori di aflatossina B1 superiori ...